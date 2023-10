Luca Montezemolo : "Les pilotes Ferrari ne sont pas un problème".

La souffrance des tifosi continue. Le dernier champion du monde de Formule 1 avec Ferrari pour l'instant ? Kimi Räikkönen en 2007. La dernière coupe des constructeurs remportée par les Italiens : 2008. Le patron de Ferrari était alors Luca Cordero di Montezemolo, aujourd'hui âgé de 75 ans.

Montezemolo, directeur de course de Ferrari en 1974 avec le duo Niki Lauda et Clay Regazzoni et président de Ferrari de 1991 à 2014, était accueilli comme une rock star à Monza à l'époque de Ferrari. Aujourd'hui, le charismatique manager de pointe s'est fait discret.

Exception à la règle : une apparition comme lors du Festival des Sports de Trente. Le charismatique manager y déclare : "La Formule 1 d'aujourd'hui me plaît beaucoup, nous avons une nouvelle génération de grands talents, comme Oscar Piastri, malheureusement personne d'Italie. Je me réjouis également de l'essor que connaît la catégorie reine aux États-Unis".

"Et la Formule 1 a un nouveau leader, avec Max Verstappen. Max pilote à un niveau incroyablement élevé. Quand j'ai vu son tour de qualification à Monaco cette année, j'ai pensé : 'Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie'".



"Ce que j'aime moins dans la Formule 1 moderne, c'est un règlement beaucoup trop compliqué. Et je n'aime évidemment pas la position de Ferrari".



Lorsqu'on demande à Montezemolo où se situe le problème, il répond : "Leclerc ou Sainz, ce n'est pas le problème. Ce ne sont pas les pilotes qui font défaut à Ferrari. Ferrari n'a pas un problème de pilotes, mais un problème de véhicules".



"Je n'aime pas non plus quand je vois que l'on est heureux d'une troisième place. Une troisième place, c'est quand même une défaite ! Ce que je veux voir chez Ferrari, c'est une voiture compétitive avec laquelle on peut se battre pour le titre jusqu'à la dernière course de l'année. Et malheureusement, nous n'avons pas vu cela depuis de nombreuses années".