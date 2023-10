Luca Montezemolo: "I piloti Ferrari non sono un problema".

Continua la sofferenza dei tifosi. L'ultimo campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari? Kimi Räikkönen nel 2007. L'ultima vittoria degli italiani nella Coppa Costruttori: 2008. All'epoca, il capo della Ferrari era Luca Cordero di Montezemolo, che oggi ha 75 anni.

Montezemolo, direttore sportivo della Ferrari nel 1974 con la coppia Niki Lauda e Clay Regazzoni e presidente della Ferrari dal 1991 al 2014, ai tempi della Ferrari era accolto come una rockstar a Monza. Oggi è diventato tutto tranquillo intorno al carismatico top manager.

Eccezione alla regola: un'apparizione come al Festival dello Sport di Trento. Lì, il carismatico manager dice: "La Formula 1 di oggi mi piace molto, abbiamo una nuova generazione di grandi talenti, come Oscar Piastri, purtroppo nessuno italiano. Sono anche felice di vedere la ripresa che la classe regina sta vivendo negli Stati Uniti".

"E la Formula 1 ha un nuovo leader, con Max Verstappen. Max guida a un livello incredibilmente alto. Quando ho visto il suo giro di qualifica a Monaco quest'anno, mi è passato per la testa: 'Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia vita'".



"Quello che non mi piace della Formula 1 moderna sono i regolamenti troppo complicati. E non mi piace la posizione della Ferrari, ovviamente".



Alla domanda su quale fosse il problema, Montezemolo ha risposto: "Leclerc o Sainz, non è questo il problema. Non sono i piloti a mancare alla Ferrari. La Ferrari non ha un problema di piloti, ma di veicoli".



"Non mi piace nemmeno quando vedo persone felici per un terzo posto. Sicuramente un terzo posto è una sconfitta! Quello che voglio vedere dalla Ferrari è una macchina competitiva che possa lottare per il titolo fino all'ultima gara dell'anno. E purtroppo non lo vediamo da molti anni".