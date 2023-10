Luca Montezemolo: "Os pilotos da Ferrari não são um problema".

O sofrimento dos tifosi continua. O último campeão do mundo de Fórmula 1 com a Ferrari, para já? Kimi Räikkönen em 2007. Última vitória dos italianos na Taça dos Construtores: 2008. Nessa altura, o patrão da Ferrari era Luca Cordero di Montezemolo, que tem agora 75 anos.

Montezemolo, diretor de corridas da Ferrari em 1974 com a dupla Niki Lauda e Clay Regazzoni e presidente da Ferrari de 1991 a 2014, foi recebido como uma estrela de rock em Monza nos seus dias de Ferrari. Atualmente, o ambiente tornou-se calmo em torno do carismático diretor de topo.

Exceção à regra: uma aparição como no Festival do Desporto em Trento. Aí, o carismático dirigente diz: "Gosto muito da Fórmula 1 de hoje, temos uma nova geração de grandes talentos, como Oscar Piastri, infelizmente ninguém de Itália. Também estou feliz por ver a ascensão que a categoria rainha está a ter nos EUA".

"E a Fórmula 1 tem um novo líder, com Max Verstappen. O Max conduz a um nível incrivelmente elevado. Quando vi a sua volta de qualificação no Mónaco, este ano, fiquei com a seguinte ideia na cabeça: 'Nunca vi nada assim em toda a minha vida'."



"O que menos me agrada na Fórmula 1 moderna - regulamentos demasiado complicados. E não gosto da posição da Ferrari, é claro."



Perguntado a Montezemolo qual era o problema, ele respondeu: "Leclerc ou Sainz, esse não é o problema. Não são os pilotos que estão a faltar à Ferrari. A Ferrari não tem um problema de piloto, é um problema de veículo".



"Também não gosto quando vejo pessoas felizes com um terceiro lugar. Certamente que um terceiro lugar é uma derrota! O que eu quero ver da Ferrari é um carro competitivo que possa lutar pelo título até à última corrida do ano. E, infelizmente, há muitos anos que não vemos isso".