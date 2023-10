FIA: ¡Prohibición de las bengalas de humo en todas las carreras!

"Drive it out" es el lema de los organizadores del Gran Premio de Holanda en Zandvoort. Hay que proteger a los visitantes de todo tipo de agresiones y también de las polémicas bengalas de humo. Imre Van Leeuwen, director del GP de Holanda: "Claro, queda bien en la tele, y la mayoría de los visitantes que encienden una bengala de humo no son hooligans violentos, sino aficionados normales que quieren expresar su alegría."

"Pero el hecho es que simplemente se han encendido demasiadas bengalas, lo que lo hace peligroso, y el humo tampoco es bueno para el sistema respiratorio y los ojos. Así que no queremos más bengalas en el recinto, y si de todos modos se enciende una, los demás visitantes deberían decir: 'Oye, ¿tienes que hacer eso? Estás poniendo en peligro mi salud aquí'".

"Por si fuera poco, el humo ha llegado a ser a veces tan denso que ha limitado la visibilidad de los pilotos. Estoy pensando en la carrera de 2021 en el Red Bull Ring".

Pero también se encendieron numerosas bengalas en la edición de 2023 de la popular carrera en las dunas del Mar del Norte, y los responsables del reglamento de la FIA, el organismo rector del automovilismo mundial, ya se han hartado: en la reciente reunión del Consejo Mundial del Automovilismo, celebrada en Ginebra, se acordó prohibir las bengalas de humo en los eventos de carreras de la FIA.



"El Consejo Mundial ha aprobado una enmienda al Código Deportivo Internacional para prohibir la posesión y el uso de bengalas de humo en las competiciones de la FIA. Consideramos que el uso de estas bengalas supone un riesgo para la seguridad y la salud de espectadores y competidores."



Si vuelven a producirse incidentes con bengalas de humo, las fuerzas de seguridad intentarán detener a los infractores. Además, el organizador se enfrentará a una multa de la FIA.