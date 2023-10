FIA : interdiction des fumigènes à toutes les courses !

"Drive it out", tel est le slogan des organisateurs du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Il s'agit de protéger les visiteurs contre les agressions en tout genre et aussi contre les torches fumigènes controversées. Imre Van Leeuwen, directeur du GP des Pays-Bas : "Bien sûr, cela fait bien à la télévision et la plupart des visiteurs qui allument une torche de fumée ne sont pas des hooligans violents, mais simplement des fans normaux qui veulent exprimer leur joie".

"Mais le fait est que les torches sont devenues trop nombreuses, ce qui les rend dangereuses, et la fumée n'est pas bonne pour les voies respiratoires et les yeux. Nous ne voulons donc plus de torches sur le site, et si l'on en allume quand même une, les autres visiteurs doivent dire : 'Hé, c'est vraiment nécessaire ? Tu mets ma santé en danger ici !"

"A cela s'ajoute le fait que la fumée est parfois devenue si dense que la visibilité des pilotes a été réduite. Je pense ici à la course sur le Red Bull Ring en 2021".

Mais de nombreuses torches ont également été allumées lors de l'édition 2023 de la course populaire dans les dunes de la mer du Nord, et les gardiens du règlement de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) en ont désormais assez : lors de la dernière réunion du Conseil mondial du sport automobile à Genève, il a été décidé d'interdire les torches fumigènes lors des courses de la FIA.



"Le Conseil mondial a approuvé un amendement au Code sportif international qui interdit la possession et l'utilisation de fumigènes lors des compétitions de la FIA. Nous considérons l'utilisation de ces torches comme un risque pour la sécurité et la santé des spectateurs et des concurrents".



Si des incidents liés aux fumigènes devaient se reproduire, les forces de sécurité tenteraient d'appréhender les contrevenants. En outre, un organisateur devra s'attendre à une amende de la FIA.