FIA: divieto di fumogeni in tutte le gare!

"Scacciatelo" è lo slogan degli organizzatori del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. I visitatori devono essere protetti da aggressioni di ogni tipo e anche dai controversi razzi fumogeni. Imre Van Leeuwen, direttore del GP d'Olanda: "Certo, si vede bene in TV, e la maggior parte dei visitatori che accendono un fumogeno non sono violenti teppisti, ma solo normali tifosi che vogliono esprimere la loro gioia".

"Ma il fatto è che i fuochi d'artificio sono diventati troppi, il che li rende pericolosi e il fumo non fa bene alle vie respiratorie e agli occhi. Quindi non vogliamo più fuochi d'artificio sul terreno, e se uno viene acceso comunque, gli altri visitatori dovrebbero dire: 'Ehi, devi proprio farlo? Stai mettendo in pericolo la mia salute!".

"Inoltre, a volte il fumo è diventato così denso da limitare la visibilità dei corridori. Penso alla gara del 2021 al Red Bull Ring".

Ma numerosi razzi sono stati accesi anche nell'edizione 2023 della popolare gara tra le dune del Mare del Nord, e i responsabili delle regole della FIA, l'organismo mondiale che governa gli sport motoristici, ne hanno ora abbastanza: un divieto di accensione di razzi fumogeni nelle gare della FIA è stato approvato durante la recente riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile a Ginevra.



"Il Consiglio Mondiale ha approvato un emendamento al Codice Sportivo Internazionale per vietare il possesso e l'uso di razzi fumogeni nelle competizioni FIA. Riteniamo che l'uso di questi razzi rappresenti un rischio per la sicurezza e la salute degli spettatori e dei concorrenti".



Se dovessero ripetersi incidenti con i fumogeni, le forze di sicurezza cercheranno di arrestare i colpevoli. Inoltre, l'organizzatore rischia una multa da parte della FIA.