FIA: Proibição de sinalizadores de fumo em todas as corridas!

"Drive it out" é o slogan dos organizadores do Grande Prémio dos Países Baixos em Zandvoort. Os visitantes devem ser protegidos de qualquer tipo de agressão e também dos controversos fachos de fumo. Imre Van Leeuwen, diretor do GP da Holanda: "Claro, fica bem na televisão e a maioria dos visitantes que acendem um sinalizador de fumo não são hooligans violentos, mas apenas fãs normais que querem expressar a sua alegria".

"Mas o facto é que há demasiados foguetes, o que os torna perigosos, e o fumo também não é bom para o sistema respiratório e para os olhos. Por isso, não queremos mais foguetes no recinto e, se um deles for aceso, os outros visitantes devem dizer: 'Ei, tens de fazer isso? Estão a pôr em perigo a minha saúde!

"Além disso, o fumo tornou-se por vezes tão espesso que a visibilidade dos pilotos foi limitada. Estou a pensar na corrida de 2021 no Red Bull Ring".

Mas também foram acesas numerosas tochas na edição de 2023 da popular corrida nas dunas do Mar do Norte, e os guardiões das regras da FIA, o organismo mundial que rege o desporto motorizado, já estão fartos: foi acordada uma proibição de tochas de fumo em eventos de corrida da FIA na recente reunião do Conselho Mundial do Desporto Motorizado em Genebra.



"O Conselho Mundial aprovou uma alteração ao Código Desportivo Internacional para proibir a posse e a utilização de fachos de fumo nas competições da FIA. Consideramos que a utilização destes foguetes constitui um risco para a segurança e a saúde dos espectadores e dos concorrentes."



Se voltarem a ocorrer incidentes com fachos de fumo, as forças de segurança tentarão deter os infractores. Além disso, o organizador poderá ser multado pela FIA.