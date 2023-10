Daniel Ricciardo: "Pausa más complicada de lo esperado".

Daniel Ricciardo está aliviado: por primera vez desde su resbalón en Zandvoort el 25 de agosto de 2023, en el que sufrió fracturas en el metacarpiano izquierdo, puede volver a ponerse al volante en un fin de semana de Gran Premio. De vuelta a Holanda, el ocho veces ganador de un GP tuvo que elegir entre estrellarse contra el McLaren varado de Oscar Piastri o ir directo contra la barrera de la pista. Ricciardo optó por la barrera de la pista.

"No ha sido fácil ver las carreras desde entonces", admite el medallista de bronce en el Mundial de 2014 y 2016. "Me planteamos competir ya en Catar, pero después de horas en el simulador de carrera tuve que admitirme a mí mismo: aún no es lo óptimo. Así que decidimos esperar un poco más".

El regreso a la Fórmula Uno se produjo entonces en la exhibición de Red Bull en Nashville, Tennessee, el 14 de octubre, y a partir del viernes 20 de octubre el 234 veces competidor de GP podrá subirse de nuevo a su coche de carreras AlphaTauri 2023.

Ricciardo se muestra visiblemente aliviado: "Estoy muy contento de estar de vuelta. Mi mano está bien de nuevo y estoy ansioso por subirme al coche".



"Poco después de la lesión pensé, vale, una simple fractura, no hay problema, me perderé dos carreras más o menos y luego seguiré adelante. Pero cuando me operaron de la mano, los médicos me dijeron que la fractura era más complicada de lo que se pensaba en un principio. Por eso mi fractura duró más tiempo. Entonces era importante que la lesión sanara bien".



"Mientras tanto, el coche de carreras AlphaTauri se ha vuelto más rápido y estoy ansioso por ver cómo se siente en la pista de carreras."



"Es agradable volver aquí a COTA. No soy el único piloto al que le encanta este circuito y la ciudad realmente abraza la Fórmula Uno. Esta carrera tiene un sabor muy especial, y lo vemos en los pilotos que a veces salen con botas o sombreros de cowboy, yo incluido. Austin ha hecho mucho por la Fórmula Uno, especialmente en el mercado americano".