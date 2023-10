Daniel Ricciardo : "Une casse plus compliquée que prévu".

Le sourire de Daniel Ricciardo est encore plus large que d'habitude au Circuit of the Americas près d'Austin (Texas) : l'Australien de 34 ans peut participer à un week-end de GP pour la première fois depuis fin août.

Daniel Ricciardo est soulagé : pour la première fois depuis sa glissade à Zandvoort le 25 août 2023, au cours de laquelle il s'était fracturé le métacarpe gauche, il peut à nouveau prendre le volant lors d'un week-end de Grand Prix. A l'époque, aux Pays-Bas, l'octuple vainqueur de GP avait le choix : percuter la McLaren d'Oscar Piastri, échouée, ou foncer tout droit dans les limites de la piste. Ricciardo a opté pour les limites de la piste.

"Ce n'était pas facile de devoir regarder les courses depuis lors", admet le troisième du championnat du monde 2014 et 2016. "Nous avons envisagé de me présenter au Qatar, mais après des heures passées dans le simulateur de course, j'ai dû me rendre à l'évidence : ce n'est pas encore optimal. Nous avons donc décidé d'attendre encore un peu".

Le retour dans la voiture de Formule 1 a eu lieu lors du défilé Red Bull à Nashville (Tennessee) le 14 octobre, et à partir du vendredi 20 octobre, le 234 fois participant à un GP pourra à nouveau monter dans sa voiture de course AlphaTauri 2023.

Ricciardo est visiblement soulagé : "Je suis tellement heureux d'être de retour ici. Ma main va à nouveau bien et je suis impatient de sauter dans la voiture".



"Juste après ma blessure, je me suis dit : OK, une simple fracture, pas de problème, je vais manquer deux courses ou quelque chose comme ça, puis ça ira. Mais lorsque j'ai été opéré de la main, les médecins m'ont révélé que la fracture était plus compliquée que prévu. C'est pourquoi ma pause a duré plus longtemps. Ensuite, il était important que la blessure guérisse bien".



"Entre-temps, la voiture de course AlphaTauri est devenue plus rapide et je suis impatient de voir ce que cela donne sur la piste".



"C'est un plaisir de revenir ici au COTA. Je ne suis pas le seul pilote à apprécier cette piste et la ville embrasse littéralement la Formule 1. Cette course a tout simplement une saveur particulière, et nous le voyons bien avec les pilotes qui viennent parfois en bottes ou en chapeau de cow-boy - moi y compris. Austin a fait beaucoup pour la Formule 1, en particulier sur le marché américain".