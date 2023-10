Daniel Ricciardo: "Pausa più complicata del previsto".

Il sorriso di Daniel Ricciardo è ancora più ampio del solito al Circuit of the Americas vicino ad Austin, in Texas: il 34enne australiano potrà partecipare a un weekend di GP per la prima volta dalla fine di agosto.

Daniel Ricciardo è sollevato: per la prima volta dalla scivolata di Zandvoort del 25 agosto 2023, in cui ha riportato fratture al metacarpo sinistro, potrà tornare al volante in un weekend di Gran Premio. Nei Paesi Bassi, l'otto volte vincitore del GP ha dovuto scegliere se schiantarsi contro la McLaren di Oscar Piastri, rimasta bloccata, o se andare dritto contro le barriere della pista. Ricciardo ha optato per la barriera della pista.

"Non è stato facile guardare le gare da allora", ammette il bronzo mondiale 2014 e 2016. "Avevamo pensato di farmi gareggiare già in Qatar, ma dopo ore al simulatore di gara ho dovuto ammettere a me stesso che non è ancora ottimale. Quindi abbiamo deciso di aspettare ancora un po'".

Il ritorno in Formula Uno è quindi avvenuto allo showcase Red Bull di Nashville, nel Tennessee, il 14 ottobre, e da venerdì 20 ottobre il 234 volte iridato potrà risalire sulla sua vettura da corsa AlphaTauri 2023.

Ricciardo è visibilmente sollevato: "Sono felicissimo di essere tornato. La mia mano è di nuovo a posto e non vedo l'ora di salire in macchina".



Poco dopo l'infortunio ho pensato: "Ok, una semplice frattura, nessun problema, salterò due gare o poco più e poi andrò avanti". Ma quando sono stato operato alla mano, i medici mi hanno detto che la frattura era più complicata di quanto si pensasse. Ecco perché la mia frattura è durata più a lungo. Quindi era importante che l'infortunio guarisse bene".



"Nel frattempo, l'auto da corsa AlphaTauri è diventata più veloce e non vedo l'ora di vedere come si comporta in pista".



"È bello tornare qui al COTA. Non sono l'unico pilota che ama questa pista e la città abbraccia davvero la Formula Uno. Questa gara ha un sapore molto speciale e lo vediamo nei piloti che a volte si presentano con stivali o cappelli da cowboy, me compreso. Austin ha fatto molto per la Formula Uno, soprattutto per il mercato americano".