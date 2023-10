Daniel Ricciardo: "Interrupção mais complicada do que o previsto".

O sorriso de Daniel Ricciardo é ainda maior do que o habitual no Circuito das Américas, perto de Austin, Texas: o australiano de 34 anos pode participar num fim de semana de GP pela primeira vez desde o final de agosto.

Daniel Ricciardo está aliviado: pela primeira vez desde o seu deslize em Zandvoort, a 25 de agosto de 2023, no qual sofreu fracturas no metacarpo esquerdo, pode voltar a sentar-se ao volante num fim de semana de Grande Prémio. De volta à Holanda, o oito vezes vencedor do GP tinha uma escolha: bater no McLaren encalhado de Oscar Piastri ou ir diretamente para a barreira da pista. Ricciardo optou pelo limite da pista.

"Não tem sido fácil assistir às corridas desde então", admite o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2014 e 2016. "Considerámos a hipótese de competir no Qatar, mas depois de horas no simulador de corrida tive de admitir a mim próprio - ainda não é o ideal. Por isso, decidimos esperar um pouco mais".

O retorno ao carro de Fórmula 1 aconteceu no showcase da Red Bull em Nashville, Tennessee, em 14 de outubro, e a partir de sexta-feira, 20 de outubro, o 234 vezes competidor do GP poderá subir de volta ao seu carro de corrida AlphaTauri 2023.

Ricciardo está visivelmente aliviado: "Estou muito feliz por estar de volta. A minha mão está novamente boa e estou ansioso por entrar no carro".



Pouco depois da lesão, pensei: "Tudo bem, é uma fratura simples, não há problema, vou perder duas corridas e depois continuo. Mas quando fui operado à mão, os médicos disseram-me que a fratura era mais complicada do que se pensava. Foi por isso que a minha fratura durou mais tempo. Por isso, era importante que a lesão sarasse bem".



"Entretanto, o carro de corrida AlphaTauri tornou-se mais rápido e estou ansioso por ver como se sente na pista de corrida."



"É bom voltar aqui no COTA. Não sou o único piloto que adora esta pista e a cidade abraça realmente a Fórmula Um. Esta corrida tem um sabor muito especial e vemo-lo nos pilotos que, por vezes, vêm com botas ou chapéus de cowboy - incluindo eu próprio. Austin tem feito muito pela Fórmula 1, especialmente no mercado americano".