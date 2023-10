Le champion Max Verstappen : Ce qui compte au Texas

Le champion de Formule 1 Max Verstappen a triomphé à Austin en 2021 et 2022. Aujourd'hui, il court après une troisième victoire consécutive sur le Circuit of the Americas. Le Néerlandais ne tarit pas d'éloges sur ce circuit.

Lorsque les pilotes de Formule 1 énumèrent les circuits qu'ils préfèrent, ce sont toujours les mêmes qui reviennent : Suzuka, Monaco, Francorchamps - et Austin.

Max Verstappen s'enthousiasme lui aussi pour le circuit exigeant situé à l'extérieur d'Austin : "COTA offre un superbe mélange de virages, avec des changements de direction rapides comme à Silverstone ou Suzuka, sans oublier ce fabuleux virage 1".

"Ici, la piste est si large que tu peux attaquer sur différentes lignes. Tu peux freiner très tard en montée, puis il n'est pas facile de trouver le point culminant, car tu braques à l'aveugle, c'est-à-dire sans voir la sortie du virage lorsque tu tournes. Il faut à chaque fois quelques tours pour retrouver son point de référence, mais c'est alors un grand virage".

Verstappen a gagné sur le Circuit of the Americas en 2021 et 2022, et doit maintenant remporter la victoire numéro 3. Max dans le paddock du COTA : "Je ne pense pas tellement au numéro 3 ou à la 50e victoire. Pour l'instant, je pense surtout à la façon dont nous pouvons tirer le maximum de ce week-end".



Max a-t-il d'ailleurs trouvé le temps de fêter son titre de champion du monde ? "Nous avons déjà eu une petite fête avec la famille et les amis, mais rien de bien important, car nous continuons déjà ici".



De quoi dépendra le prochain week-end de GP pour remporter la 15e victoire de la saison et égaler son propre record de 2022 ? Max répond : "Comme au Qatar, il est important de mettre au point les réglages dès la seule séance d'essais libres. Car ensuite, on passe déjà à la qualification GP".



"Un week-end de sprint est toujours un peu mouvementé et il est fondamental d'avoir une première séance d'essais sans problème, idéalement avec des réglages qui conviennent déjà assez bien. Si tu te trouves en difficulté dans les 60 premières minutes, tu risques de traîner ces difficultés".



"Nous pouvons être optimistes. En 2023, nous avons en principe une voiture qui est bonne sur tout type de circuit. Et nous avons été compétitifs sur la plupart des pistes dès le premier jour".