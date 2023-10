Il campione Max Verstappen: Cosa conta in Texas

Il campione di Formula 1 Max Verstappen ha trionfato ad Austin nel 2021 e nel 2022. Ora è alla ricerca della terza vittoria consecutiva sul Circuit of the Americas. L'olandese è entusiasta di questo circuito.

Quando i piloti di Formula 1 elencano i tracciati che preferiscono, si ritrovano sempre con gli stessi: Suzuka, Monaco, Francorchamps e Austin.

Anche Max Verstappen è entusiasta del difficile circuito alle porte di Austin: "Il COTA ha un ottimo mix di curve, con cambi di direzione veloci come a Silverstone o Suzuka, oltre alla favolosa curva 1".

"Qui la pista è così ampia che si può attaccare su diverse linee. In salita si può frenare molto tardi, poi non è facile trovare l'apice, perché si gira alla cieca, quindi senza vedere l'uscita della curva quando si gira. Ci vuole qualche giro ogni volta per rimettere in linea il proprio punto di riferimento, ma poi è una curva fantastica".

Verstappen ha vinto sul Circuit of the Americas nel 2021 e nel 2022, ora cerca la terza vittoria. Max sul paddock del COTA: "Non sto pensando tanto al numero 3 o alla 50esima vittoria. In questo momento sto pensando soprattutto a come ottenere il massimo da questo weekend".



Max ha trovato il tempo di festeggiare il suo titolo mondiale? "Abbiamo già fatto una piccola celebrazione con la famiglia e gli amici, ma niente di che perché le cose stanno già andando avanti".



Cosa è importante nel prossimo weekend del GP per ottenere la 15ª vittoria della stagione e stabilire il tuo record dal 2022? Max risponde: "Come in Qatar, è importante che l'assetto sia corretto nell'unica prova libera. Perché poi si va già alle qualifiche del GP".



"Un weekend di sprint è sempre un po' frenetico, ed è abbastanza elementare avere una prima prova senza problemi, idealmente con un set-up che si adatta già abbastanza bene. Se si hanno problemi nei primi 60 minuti, si rischia di portarli avanti".



"Possiamo essere ottimisti. Nel 2023 abbiamo una vettura che va bene su qualsiasi tipo di pista. E il primo giorno siamo stati competitivi sulla maggior parte delle piste".