O campeão Max Verstappen: O que importa no Texas

Quando os pilotos de Fórmula 1 fazem uma lista das pistas de que mais gostam, são sempre os mesmos: Suzuka, Mónaco, Francorchamps - e Austin.

Max Verstappen também elogia o desafiante circuito nos arredores de Austin: "O COTA tem uma grande mistura de curvas, com mudanças de direção rápidas como em Silverstone ou Suzuka, além daquela fabulosa curva 1."

"Aqui a pista é tão larga que podes atacar em diferentes linhas. Podemos travar muito tarde nas subidas, mas depois não é fácil encontrar o vértice, porque fazemos a curva às cegas, ou seja, sem ver a saída da curva quando fazemos a curva. São precisas algumas voltas para voltar a alinhar o ponto de referência, mas depois é uma curva fantástica."

Verstappen venceu no Circuito das Américas em 2021 e 2022, agora busca a terceira vitória. Max no paddock do COTA: "Não estou a pensar muito no número 3 ou na 50ª vitória. Neste momento, estou a pensar sobretudo em como podemos tirar o máximo partido deste fim de semana."



Max encontrou tempo para celebrar o seu título de Campeão do Mundo? "Já tivemos uma pequena celebração com a família e os amigos, mas nada de especial porque as coisas já estão a avançar aqui."



O que é importante no próximo fim de semana de GP para alcançar a 15ª vitória da época e estabelecer o seu próprio recorde de 2022? Max responde: "Tal como no Qatar, é importante que consigamos fazer a afinação correcta no único treino livre. Porque depois já vamos para a qualificação do GP".



"Um fim de semana de sprint é sempre um pouco agitado e é fundamental ter um primeiro treino sem problemas, de preferência com uma afinação que já esteja bem ajustada. Se tivermos problemas nos primeiros 60 minutos, podemos continuar a ter esses problemas."



"Podemos ser optimistas. Basicamente, temos um carro em 2023 que é bom em qualquer tipo de pista. E fomos competitivos na maioria das pistas no primeiro dia".