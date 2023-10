Lewis Hamilton (Mercedes) : On peut faire mieux aux Etats-Unis

Lewis Hamilton et l'Amérique du Nord, c'est l'amour : la star de Mercedes aime traîner dans les studios de musique de Los Angeles, il est un habitué de la semaine de la mode de New York, et il était déjà connu comme un chien de couleur aux États-Unis d'Amérique, alors que personne ne savait encore ce qu'était Netflix. Il possède une maison dans le Colorado et est copropriétaire des Broncos de Denver.

C'est à Montréal que Lewis a remporté son premier Grand Prix (2007) et égalé le record de pole position d'Ayrton Senna (2017). Hamilton a remporté ses deux premières victoires en GP à Montréal et à Indianapolis (en 2007, à huit jours d'intervalle). Au total, le Britannique a jusqu'à présent triomphé sept fois à Montréal et six fois aux États-Unis, à Austin en 2012 pour la première du GP et quatre fois de suite de 2014 à 2017. En 2015 et 2019, Lewis a assuré ses titres de champion du monde des pilotes 3 et 6 sur le circuit des Amériques.

Pourquoi Hamilton y réalise-t-il toujours des performances supérieures à la moyenne ? "Je ne sais pas", répond le septuple champion du monde de Formule 1. "Je suis simplement heureux quand je suis aux États-Unis. Et le COTA est un circuit génial, l'un des meilleurs que nous ayons en Formule 1, un circuit qui favorise le bon sport parce que tu peux attaquer à différents endroits. En plus, il y a un public enthousiaste qui grandit chaque année".



"Les gens ont vraiment la fièvre de la Formule 1 ici. Les Américains ont toujours été des fans de sport, mais si tu te promènes maintenant dans les rues ici, tu peux voir comment les fans ont adopté le GP. Il est impossible de ne pas voir la Formule 1 à Austin, tout le monde veut sauter dans un simulateur et devenir pilote de course. Et ici, sur le circuit, je vois la possibilité d'accueillir encore plus de fans. Nous avons maintenant trois courses aux États-Unis, mais je sens un potentiel de croissance supplémentaire".



Un regard en arrière : "La collision avec George au Qatar n'était pas géniale, mais ce qui est bien dans notre sport - nous regardons généralement vers l'avant, et le fait d'avoir maintenant trois courses d'affilée aide aussi".



Que peut-on espérer à Austin ce week-end ? Lewis : "Nous avons un nouveau sol, c'est la dernière mise à jour de la saison, et je sais à quel point l'usine de voitures de course a travaillé dur pour cela. J'espère qu'avec ce nouveau sol, nous pourrons en apprendre davantage sur la direction à prendre pour 2024 - et réduire l'écart avec Red Bull Racing".