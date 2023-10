Lewis Hamilton (Mercedes): Negli USA è possibile fare di più

Lewis Hamilton e il Nord America, questo è amore: la stella della Mercedes ama frequentare gli studi musicali di Los Angeles, è un habitué della settimana della moda di New York ed era già conosciuto come un cane colorato negli Stati Uniti d'America quando ancora nessuno sapeva cosa fosse Netflix. Possiede una casa in Colorado ed è proprietario dei Denver Broncos.

A Montreal Lewis ha vinto il suo primo Gran Premio (2007) e ha stabilito il record di pole position di Ayrton Senna (2017). Hamilton ha conquistato i suoi primi due GP a Montreal e Indianapolis (2007, a distanza di otto giorni l'uno dall'altro), e in totale il britannico ha trionfato finora sette volte a Montreal e sei volte negli Stati Uniti, ad Austin nel 2012 al suo debutto nei GP e per quattro volte di fila dal 2014 al 2017. Nel 2015 e nel 2019, Lewis si è assicurato i titoli di campione del mondo piloti 3 e 6 volte sul Circuito delle Americhe.

Perché Hamilton ha sempre prestazioni migliori della media qui? "Non lo so", risponde il sette volte campione del mondo di Formula Uno. "Sono semplicemente felice quando sono negli Stati Uniti. E il COTA è una pista micidiale, una delle migliori che abbiamo in Formula Uno, una pista che favorisce il buon sport perché si può attaccare in diversi punti. A questo si aggiunge un pubblico entusiasta che cresce ogni anno".



"Qui la gente ha davvero la febbre della Formula Uno. Gli americani sono sempre stati appassionati di sport, ma quando si cammina per le strade qui ora, si vede come i fan hanno abbracciato le corse GP. La Formula 1 è imperdibile ad Austin, tutti vogliono saltare su un simulatore e diventare piloti. E qui in pista vedo l'opportunità di avere ancora più fan in visita. Ora abbiamo tre gare negli Stati Uniti, ma sento il potenziale per una maggiore crescita".



Guardando al passato, "la collisione con George in Qatar non è stata il massimo, ma il bello del nostro sport è che di solito guardiamo avanti, e il fatto che ora abbiamo tre gare di fila ci aiuta".



Cosa è possibile fare ad Austin questo fine settimana? Lewis: "Abbiamo un nuovo pavimento, è l'ultimo aggiornamento di questa stagione e so quanto hanno lavorato duramente in fabbrica per ottenerlo. Spero che con il nuovo pavimento potremo imparare di più su quale direzione sviluppare per il 2024 e ridurre il divario con la Red Bull Racing".