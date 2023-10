Lewis Hamilton (Mercedes): É possível fazer mais nos EUA

Lewis Hamilton e a América do Norte, isso é amor: a estrela da Mercedes gosta de frequentar os estúdios de música em Los Angeles, é presença assídua na Semana da Moda de Nova Iorque e já era conhecido como um cão colorido nos Estados Unidos da América quando ainda ninguém sabia o que era a Netflix. Tem uma casa no Colorado e é coproprietário dos Denver Broncos.

Em Montreal, Lewis venceu o seu primeiro Grande Prémio (2007) e bateu o recorde de pole position de Ayrton Senna (2017). Hamilton conquistou as suas duas primeiras vitórias em GP em Montreal e Indianápolis (2007, com oito dias de diferença) e, no total, o britânico triunfou sete vezes em Montreal e seis vezes nos EUA até agora, em Austin em 2012 na sua estreia em GP e quatro vezes seguidas de 2014 a 2017. Em 2015 e 2019, Lewis garantiu os títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos 3 e 6 no Circuito das Américas.

Por que é que Hamilton tem sempre um desempenho melhor do que a média aqui? "Eu não sei", responde o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. "Só fico feliz quando estou nos EUA. E o COTA é uma pista de arrasar, uma das melhores pistas que temos na Fórmula 1, uma pista que favorece o bom desporto porque se pode atacar em diferentes sítios. Acrescente a isso um público entusiasta que cresce a cada ano."



"As pessoas têm realmente a febre da Fórmula 1 aqui. Os americanos sempre foram fãs de desporto, mas quando andamos pelas ruas aqui agora, vemos como os fãs abraçaram as corridas de GP. A Fórmula 1 é imperdível em Austin, toda a gente quer saltar para um simulador e ser um piloto de corridas. E aqui na pista, vejo a oportunidade de termos ainda mais fãs a visitarem-nos. Atualmente, temos três corridas nos EUA, mas sinto que há potencial para um maior crescimento".



Olhando para trás, "A colisão com o George no Qatar não foi muito boa, mas a beleza do nosso desporto é que estamos sempre a olhar para a frente, e também ajuda o facto de termos agora três corridas seguidas."



O que é possível fazer em Austin este fim de semana? Lewis: "Temos um novo piso, é a última atualização desta época e sei o quanto trabalharam na fábrica de carros de corrida para o conseguir. Espero que possamos aprender mais com o novo piso sobre qual a direção a desenvolver para 2024 - e reduzir a diferença em relação à Red Bull Racing."