Charles Leclerc (Ferrari) : "Le Qatar ne m'a pas convenu

Charles Leclerc n'a pas non plus échappé à ce qui s'est passé à Austin ces dernières années, en raison du boom provoqué par le documentaire de Netfix "Drive to Survive" sur la Formule 1. Leclerc : "Les premières années, je pouvais me promener dans Austin presque sans être reconnu, cette époque est révolue. Aujourd'hui, tu es reconnu partout. Je trouve ça fabuleux de voir à quel point notre sport est devenu populaire ici ces dernières années".

La Formule 1 est en plein essor aux États-Unis et Ferrari occupe une place de choix dans le cœur de nombreux fans de GP américains. Il y a un an, Charles Leclerc a réjoui les tifosi en faisant une entrée en force. Après un changement de moteur, le quintuple vainqueur du GP avait dû s'élancer de la douzième place sur la grille de départ, favorisé par une stratégie impeccable de Ferrari et par une course courageuse du Monégasque qui avait finalement terminé troisième, derrière Max Verstappen (Red Bull Racing) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Ferrari n'a remporté qu'un seul Grand Prix lors de la saison GP 2023, avec Carlos Sainz à Singapour. Leclerc est monté trois fois sur le podium - deuxième au sprint de Bakou, deuxième après le Grand Prix d'Autriche, troisième en Belgique. La dernière victoire de Leclerc en GP remonte toutefois à 831 jours (10 juillet 2022 sur le Red Bull Ring).



Charles poursuit : "Nous avons fait de gros progrès cette année, ce qui est encourageant pour la saison à venir. L'objectif pour les cinq derniers week-ends du GP est clair - nous voulons prendre à Mercedes la deuxième place de la coupe des constructeurs".



"Nous n'étions pas aussi rapides au Qatar, mais là-bas, le tracé de la piste ne nous convenait tout simplement pas, tout comme les températures élevées. Bon, ici, nous avons aussi un week-end de sprint, mais le Circuit des Amériques devrait nous convenir mieux que le Losail International Circuit".