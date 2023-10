Charles Leclerc (Ferrari): il Qatar non è stato un buon adattamento

Anche a Charles Leclerc non è sfuggito quello che è successo ad Austin negli ultimi anni, a causa del boom provocato dal documentario di Netfix "Drive to Survive" sulla Formula 1. Leclerc: "Nei primi anni potevo camminare per Austin quasi inosservato, quei giorni sono finiti. Oggi sei riconosciuto ovunque. Penso che sia favoloso vedere quanto il nostro sport sia diventato popolare qui negli ultimi anni".

La Formula 1 sta vivendo un vero e proprio boom negli Stati Uniti e la Ferrari ha un posto fisso nel cuore di molti appassionati di GP statunitensi. Un anno fa, Charles Leclerc ha deliziato i tifosi con una grande prestazione. Dopo un cambio di motore, il cinque volte vincitore di un GP è dovuto partire dalla dodicesima posizione in griglia, ma grazie a una strategia Ferrari impeccabile e a una guida grintosa il monegasco ha concluso al terzo posto, dietro a Max Verstappen (Red Bull Racing) e Lewis Hamilton (Mercedes).

La Ferrari è riuscita a vincere solo un Gran Premio nella stagione 2023, con Carlos Sainz a Singapore. Leclerc è salito sul podio tre volte: secondo nella volata di Baku, secondo dopo il Gran Premio d'Austria e terzo in Belgio. Tuttavia, l'ultima vittoria di Leclerc in un GP risale a 831 giorni fa (10 luglio 2022 al Red Bull Ring).



Charles continua: "Quest'anno abbiamo fatto notevoli progressi, il che è incoraggiante per la prossima stagione. L'obiettivo per gli ultimi cinque weekend di GP è chiaro: vogliamo strappare alla Mercedes il secondo posto nella Coppa Costruttori".



"In Qatar non siamo stati molto veloci, ma il tracciato non era adatto a noi, così come la temperatura elevata. Anche qui abbiamo un weekend sprint, ma il Circuit of the Americas dovrebbe essere più adatto a noi rispetto al Losail International Circuit".