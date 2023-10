Charles Leclerc (Ferrari): O Qatar não foi uma boa escolha

Charles Leclerc também não escapou ao que aconteceu em Austin nos últimos anos, devido ao boom causado pelo documentário da Netfix "Drive to Survive" sobre a Fórmula 1. Leclerc: "Nos primeiros anos podia andar por Austin quase sem ser detectado, mas esses dias acabaram. Hoje somos reconhecidos em todo o lado. Acho que é fabuloso ver como o nosso desporto se tornou popular aqui nos últimos anos".

A Fórmula 1 está a crescer nos EUA e a Ferrari tem um lugar firme no coração de muitos fãs do GP dos EUA. Há um ano, Charles Leclerc encantou os tifosi com uma forte exibição. Depois de uma mudança de motor, o cinco vezes vencedor de um GP teve de partir da décima segunda posição da grelha, com a ajuda de uma estratégia impecável da Ferrari e de uma condução animada do monegasco, que terminou em terceiro, atrás de Max Verstappen (Red Bull Racing) e Lewis Hamilton (Mercedes).

A Ferrari só conseguiu vencer um Grande Prémio na temporada do GP de 2023, com Carlos Sainz em Singapura. Leclerc esteve no pódio três vezes - segundo no sprint de Baku, segundo após o Grande Prémio da Áustria, terceiro na Bélgica. No entanto, a última vitória de Leclerc num GP foi há 831 dias (10 de julho de 2022 no Red Bull Ring).



Charles continua: "Fizemos progressos consideráveis este ano, o que é encorajador para a próxima época. O objetivo para os últimos cinco fins-de-semana de GP é claro - queremos tirar o segundo lugar na Taça dos Construtores à Mercedes."



"No Qatar não fomos tão rápidos, mas o traçado da pista não nos convinha, nem a temperatura elevada. Bem, aqui também temos um fim de semana de sprint, mas o Circuito das Américas deverá ser melhor para nós do que o Circuito Internacional de Losail."