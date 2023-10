Alain Prost : "Verstappen n'est plus le même

Si la saison 2023 se poursuit comme jusqu'à présent, Max Verstappen dépassera bientôt le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost. Le Français de 68 ans a remporté 51 courses de championnat du monde au cours de sa carrière longue de 199 Grands Prix, Max en est déjà à 49 succès. Il reste encore cinq courses à disputer en 2023.

Prost en est convaincu : même ses quatre titres de champion du monde seront dépassés par Verstappen à moyen terme. Prost, champion du monde en 1985, 1986, 1989 et 1993, déclare dans sa chronique dans le quotidien français L'Équipe : "Max Verstappen n'est plus le même pilote qu'il y a deux ans. Encore pendant la lutte pour le championnat du monde avec Lewis Hamilton en 2021, Verstappen faisait l'une ou l'autre erreur et finissait parfois dans un mur, tant il était impatient. Mais ce Verstappen a disparu".

"Être trois fois champion du monde, c'est le signe d'une vraie grandeur pour un pilote de Formule 1. Mais conquérir trois titres consécutifs, c'est encore plus fabuleux. Très peu de pilotes ont réussi cela".

Pour être précis, seuls cinq pilotes ont remporté trois titres ou plus en série : Juan Manuel Fangio (4), Michael Schumacher (5), Sebastian Vettel (4), Lewis Hamilton (4) et Max Verstappen (3).



Prost poursuit : "L'énorme don de Verstappen réside dans le fait qu'il ne cesse de progresser et ne commet presque plus d'erreurs. Il a réussi à ne faire qu'un avec son écurie et ses voitures de course. Et cela se fonde sur sa quête de la perfection".



"Battre le septuple champion du monde Hamilton a donné à Max une grande confiance en lui. Sa soif de succès semble illimitée. Et c'est une mauvaise nouvelle pour ses adversaires. Car Max va rester chez Red Bull Racing, et nous avons un règlement stable. Donc, de mon point de vue, il n'y aura pas beaucoup de changements dans les deux prochaines années en ce qui concerne la compétitivité de Red Bull Racing. Et si nous obtenons un nouveau règlement en 2026, alors Max et RBR seront suffisamment forts pour continuer à jouer dans la cour des grands".