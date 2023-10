Alain Prost: "Verstappen non è più lo stesso".

Se la stagione 2023 continuerà come ha fatto finora, Max Verstappen supererà presto il quattro volte campione del mondo di Formula Uno Alain Prost. Il 68enne francese ha vinto 51 gare del campionato mondiale nella sua carriera di 199 gran premi, mentre Max ha già 49 vittorie. Mancano ancora cinque gare al 2023.

Prost è convinto che anche i suoi quattro titoli mondiali saranno superati da Verstappen nel medio termine. Prost, campione del mondo nel 1985, 1986, 1989 e 1993, nella sua rubrica sul quotidiano francese L'Équipe afferma: "Max Verstappen non è più lo stesso pilota di due anni fa. Anche durante la battaglia per il campionato del mondo 2021 con Lewis Hamilton, Verstappen commetteva qualche errore e a volte finiva anche a muro per la sua impazienza. Ma quel Verstappen è scomparso".

"Diventare campione del mondo per tre volte è un segno di vera grandezza per un pilota di Formula Uno. Ma vincere tre titoli di fila è ancora più favoloso. Pochissimi piloti sono riusciti a farlo".

Per essere precisi, solo cinque piloti hanno vinto tre o più titoli di fila: Juan Manuel Fangio (4), Michael Schumacher (5), Sebastian Vettel (4), Lewis Hamilton (4) e Max Verstappen (3).



Prost ha continuato: "L'enorme dote di Verstappen è che migliora costantemente e non commette quasi mai errori. È riuscito a diventare un tutt'uno con la sua squadra e con le sue auto da corsa. E questo si basa sulla sua ricerca della perfezione".



"Battere il sette volte campione del mondo Hamilton ha dato a Max molta fiducia. La sua fame di successo sembra essere illimitata. E questa è una cattiva notizia per i suoi avversari. Perché Max resterà con la Red Bull Racing e noi abbiamo un regolamento stabile. Quindi, dal mio punto di vista, nei prossimi due anni non cambierà molto in termini di competitività della Red Bull Racing. E se nel 2026 avremo nuovi regolamenti, Max e la RBR saranno abbastanza forti da continuare a giocare in testa".