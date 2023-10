Alain Prost: "Verstappen já não é o mesmo".

O francês Alain Prost (68) conquistou quatro títulos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e 51 Grandes Prémios. O antigo piloto da Renault, McLaren, Ferrari e Williams elogia Max Verstappen, que já tem 49 vitórias.

Se a época de 2023 continuar a decorrer como até agora, Max Verstappen ultrapassará em breve o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Alain Prost. O francês de 68 anos venceu 51 corridas do campeonato do mundo na sua carreira de 199 grandes prémios, enquanto Max já tem 49 vitórias. Ainda temos cinco corridas pela frente em 2023.

Prost está convencido de que até os seus quatro títulos de campeão do mundo serão ultrapassados por Verstappen a médio prazo. Prost, campeão do mundo em 1985, 1986, 1989 e 1993, afirma na sua coluna no diário francês L'Équipe: "Max Verstappen já não é o mesmo piloto que era há dois anos. Mesmo durante a batalha do campeonato do mundo de 2021 com Lewis Hamilton, Verstappen cometeu erros estranhos e até acabou por ir parar a um muro, por ser tão impaciente. Mas esse Verstappen desapareceu".

"Tornar-se campeão mundial três vezes é um sinal de verdadeira grandeza para um piloto de Fórmula 1. Mas ganhar três títulos seguidos é ainda mais fabuloso. Muito poucos pilotos conseguiram fazer isso".

Para ser exato, apenas cinco pilotos ganharam três ou mais títulos consecutivos: Juan Manuel Fangio (4), Michael Schumacher (5), Sebastian Vettel (4), Lewis Hamilton (4) e Max Verstappen (3).



Prost continuou: "O enorme dom de Verstappen é que ele está constantemente a melhorar e quase não comete erros. Conseguiu tornar-se um só com a sua equipa de corridas e com os seus carros de corrida. E isso baseia-se na sua busca pela perfeição".



"Vencer o sete vezes campeão do mundo Hamilton deu a Max muita confiança. A sua fome de sucesso parece ser ilimitada. E isso é uma má notícia para os seus adversários. Porque o Max vai ficar com a Red Bull Racing e nós temos regulamentos estáveis. Por isso, do meu ponto de vista, não vai mudar muita coisa nos próximos dois anos em termos de competitividade da Red Bull Racing. E se tivermos novos regulamentos em 2026, então Max e a RBR são suficientemente fortes para continuar a jogar na frente".