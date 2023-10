Carlos Sainz: "No me preocupa mi participación en Austin

Carlos Sainz no pudo competir en el Gran Premio de Qatar por un problema en su Ferrari. El español explicó en Austin por qué no le preocupa la estabilidad.

La decepción estaba escrita en la cara de Carlos Sainz cuando el domingo de carrera en Qatar quedó claro que no podría disputar el 17º GP de la temporada. Pero la frustración se disipó rápidamente, y en la rueda de prensa en el Circuito de las Américas, donde tendrá lugar el próximo enfrentamiento de estrellas de GP, bromeó: "No tuve que recuperarme físicamente de la dura carrera, más bien mentalmente porque no pude participar. Pero echando la vista atrás, supongo que fue una carrera para perdérsela".

Ver la carrera como espectador fue ciertamente frustrante, admitió entonces el español. "Estuve pensando todo el rato dónde habría estado con mi estrategia hasta que me dije que no tenía sentido porque eso sólo hace que te frustres más. Desde el punto de vista de la pista, me gustó el hecho de que fuera una carrera a 3 paradas. Pero no me gustó el hecho de que el número de vueltas que se te permitía dar con un juego de neumáticos estuviera predeterminado porque podías predecir cuándo iba a entrar todo el mundo".

"Espero que en el futuro tengamos carreras en las que los pilotos vayamos más al límite y hagamos dos o tres paradas. Normalmente esas carreras de Fórmula 1 son las más emocionantes cuando no está muy claro si hay que hacer una o dos paradas, como la carrera de Suzuka, o en circuitos donde las diferentes estrategias son igual de rápidas", añadió el piloto de 29 años.

Y Sainz afirmó que no está preocupado por la estabilidad de su Ferrari: "Hemos cambiado muchas piezas para solucionar el problema de Qatar. También estamos intentando encontrar soluciones a largo plazo, no sólo medidas a corto plazo, porque ya tuvimos problemas con el depósito de combustible antes de Qatar. Aunque espero que este problema no vuelva a surgir tan pronto".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5