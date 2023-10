Carlos Sainz : pas d'inquiétude pour Austin

La déception se lisait sur le visage de Carlos Sainz lorsqu'il est apparu clairement, dimanche au Qatar, qu'il ne pourrait pas participer au 17e GP de la saison. Mais la frustration s'est vite dissipée. Lors de la conférence de presse sur le Circuit des Amériques, où se déroulera la prochaine épreuve de force des stars du GP, il a plaisanté : "Je n'ai pas eu besoin de me remettre physiquement de cette course difficile, mais plutôt mentalement de ne pas avoir pu y participer. Mais avec le recul, je pense que c'était une course que l'on pouvait rater".

Suivre la course en tant que spectateur a certainement été frustrant, a ensuite reconnu l'Espagnol. "J'ai passé mon temps à me demander où j'aurais été avec ma stratégie, jusqu'à ce que je me dise que cela n'avait pas de sens, parce que cela ne fait que vous frustrer davantage. Du bord de la piste, j'ai aimé le fait que ce soit une course à trois arrêts. Mais je n'ai pas aimé le fait que le nombre de tours que l'on pouvait faire avec un train de pneus était prédéterminé, parce que cela permettait de prévoir quand tout le monde allait entrer".

"J'espère qu'à l'avenir, nous aurons des courses où les pilotes iront plus loin dans la limite et feront deux ou trois arrêts. En général, les courses de Formule 1 les plus passionnantes sont celles où l'on ne sait pas très bien s'il faut faire un ou deux arrêts, comme la course de Suzuka, ou sur des circuits où les différentes stratégies sont aussi rapides", a ajouté le pilote de 29 ans.

Et Sainz a affirmé qu'il n'était pas inquiet pour la stabilité de sa Ferrari : "Nous avons changé beaucoup de pièces pour résoudre le problème du Qatar. Nous essayons aussi de trouver des solutions à long terme, et pas seulement de prendre des mesures à court terme, car nous avions déjà des problèmes avec le réservoir d'essence avant le Qatar. Mais j'espère que ce problème ne se reproduira pas de sitôt".

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5