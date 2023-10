Carlos Sainz: nessuna preoccupazione per la partecipazione ad Austin

Carlos Sainz non ha potuto partecipare al Gran Premio del Qatar a causa di un problema alla sua Ferrari. Lo spagnolo ha spiegato ad Austin perché non è preoccupato per la stabilità.

La delusione era scritta sul volto di Carlos Sainz quando, la domenica di gara in Qatar, è apparso chiaro che non avrebbe potuto disputare il 17° GP della stagione. Ma la frustrazione si è dissipata rapidamente e nella conferenza stampa al Circuit of the Americas, dove si svolgerà la prossima prova di forza del GP, ha scherzato: "Non ho dovuto recuperare fisicamente dalla gara difficile, più che altro mentalmente perché non ho potuto partecipare. Ma ripensandoci, credo che sia stata una gara da perdere".

Guardare la gara da spettatore è stato certamente frustrante, ha ammesso lo spagnolo. "Ho pensato tutto il tempo a dove sarei stato con la mia strategia, finché non mi sono detto che non aveva senso, perché ti rende solo più frustrato. Dal punto di vista della pista, mi è piaciuto il fatto che fosse una gara a tre soste. Ma non mi piaceva il fatto che il numero di giri che potevi fare con un set di pneumatici fosse predeterminato, perché potevi prevedere quando tutti sarebbero rientrati".

"Spero che in futuro ci siano gare in cui i piloti spingano di più il limite e facciano due o tre soste. Di solito le gare di Formula Uno sono le più emozionanti quando non è chiaro se si debbano fare una o due soste, come nella gara di Suzuka, o su piste dove le diverse strategie sono altrettanto veloci", ha aggiunto il 29enne.

Sainz ha affermato di non essere preoccupato per la stabilità della sua Ferrari: "Abbiamo cambiato molte parti per risolvere il problema del Qatar. Stiamo anche cercando di trovare soluzioni a lungo termine, non solo misure a breve termine, perché abbiamo già avuto problemi con il serbatoio del carburante prima del Qatar. Spero però che questo problema non si ripresenti così presto".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5