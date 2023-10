Carlos Sainz: Sem preocupações quanto à participação em Austin

Carlos Sainz não pôde competir no Grande Prémio do Qatar devido a um problema no seu Ferrari. O espanhol explicou em Austin porque é que não está preocupado com a estabilidade.

A deceção estava estampada no rosto de Carlos Sainz quando ficou claro, no domingo de corrida no Qatar, que ele não poderia disputar o 17º GP da temporada. Mas a frustração dissipou-se rapidamente e, na conferência de imprensa no Circuito das Américas, onde terá lugar o próximo confronto de estrelas do GP, brincou: "Não tive de recuperar fisicamente da corrida difícil, mais mentalmente porque não pude participar. Mas olhando para trás, acho que foi uma corrida a perder".

Assistir à corrida como espetador foi certamente frustrante, admitiu o espanhol. "Estava sempre a pensar onde teria estado com a minha estratégia, até que disse a mim mesmo que não valia a pena, porque isso só nos deixa mais frustrados. Do lado da pista, gostei do facto de ter sido uma corrida de 3 paragens. Mas não gostei do facto de o número de voltas que se podia fazer com um conjunto de pneus ser pré-determinado, porque se podia prever quando todos iam entrar."

"Espero que, no futuro, tenhamos corridas em que os pilotos ultrapassem mais os limites e façam duas ou três paragens. Normalmente, essas corridas de Fórmula 1 são as mais emocionantes quando não é muito claro se uma ou duas paradas precisam ser feitas, como a corrida em Suzuka, ou em pistas onde as diferentes estratégias são igualmente rápidas", acrescentou o piloto de 29 anos.

E Sainz afirmou que não está preocupado com a estabilidade do seu Ferrari: "Mudámos muitas peças para resolver o problema do Qatar. Também estamos a tentar encontrar soluções a longo prazo, e não apenas medidas a curto prazo, porque já tivemos problemas com o depósito de combustível antes do Qatar. Mas espero que este problema não volte a surgir tão cedo."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5