Multa de 1 millón de euros: conmoción para las estrellas de la Fórmula 1

Por primera vez en doce años, se ha aumentado la cuantía de la multa más alta posible en la Fórmula 1: En una reunión del Consejo Mundial del Motor de la FIA celebrada el jueves en Ginebra, se decidió que los pilotos podrán ser multados en el futuro con hasta un millón de euros. Esto significa que la suma anterior de 250.000 euros se ha cuadruplicado. Este fuerte aumento se justifica por el hecho de que la suma anterior no satisfacía las necesidades del automovilismo.

Las estrellas de la Fórmula 1 reaccionaron claramente al cambio de reglas. Kevin Magnussen, por ejemplo, declaró: "No sé qué infracción puede castigarse con un millón de euros, pero suena ridículo". Y refiriéndose al reloj robado de la estrella de Ferrari Charles Leclerc, cuyo valor se estima en más de un millón de euros, añadió entre risas: "Charles puede entregar su reloj, pero yo desaparecería y nunca más se sabría de mí."

El campeón Verstappen, que fue multado con 50.000 euros por tocar el alerón trasero del Mercedes de Lewis Hamilton en Brasil 2021, tampoco pudo evitar bromear: "Si tocar un alerón trasero cuesta 50.000 euros, me gustaría saber qué justifica una multa de un millón de euros."

Y el ex campeón Fernando Alonso explicó: "Eso no me parece apropiado. Nuestro deporte se considera elitista y de difícil acceso. Hablamos de cuestiones como la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades e intentamos poner de nuestra parte para ser más accesibles a todos. A la luz de esos esfuerzos, me parece erróneo fijar unas cantidades tan elevadas para las sanciones".

Russell calculó que en su primer año de Fórmula Uno en Williams ya había tenido que contabilizar pérdidas económicas porque los costes superaban sus ingresos. "Y eso es probablemente cierto para el 25% de los pilotos", añadió. Los pilotos ya han exigido en el pasado que se aclare cómo se gastarán las multas. "El dinero tiene que ir a la promoción de jóvenes talentos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta a nuestra pregunta", subrayó el británico, que es uno de los directores de la Asociación de Pilotos de GP (GPDA).

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5