1 million d'euros d'amende : un choc pour les stars de la Formule 1

Pour la première fois depuis douze ans, le montant de l'amende la plus élevée possible en Formule 1 a été augmenté : Lors d'une réunion du Conseil mondial du sport automobile de la FIA à Genève, il a été décidé jeudi que les pilotes pourraient à l'avenir être sanctionnés jusqu'à un million d'euros. Le montant actuel de 250.000 euros a ainsi été quadruplé. Cette juteuse augmentation a été justifiée par le fait que la somme précédente ne correspondait pas aux besoins du sport automobile.

Les stars de la Formule 1 ont clairement réagi à cette modification du règlement. Kevin Magnussen, par exemple, a déclaré : "Je ne sais pas quelle infraction peut être sanctionnée par un million d'euros, mais cela semble ridicule". Et en faisant référence à la montre volée à la star de Ferrari Charles Leclerc, dont la valeur a été estimée à plus d'un million d'euros, il a ajouté en riant : "Charles peut donner sa montre, mais je disparaîtrais et on n'entendrait plus jamais parler de moi".

Le champion Verstappen, qui avait écopé d'une amende de 50.000 euros au Brésil en 2021 pour avoir touché l'aileron arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton, n'a pas pu s'empêcher de plaisanter : "Si toucher un aileron arrière coûte 50.000 euros, j'aimerais bien savoir ce qui justifie une amende d'un million d'euros".

Et l'ancien champion Fernando Alonso a déclaré : "Cela ne me semble pas approprié. Notre sport est considéré comme élitiste et difficile d'accès. Nous parlons de thèmes comme la durabilité et l'égalité des chances et nous essayons de faire notre part pour devenir plus accessibles à tous. Au vu de ces efforts, il me semble erroné de fixer des montants aussi importants pour les pénalités".

Russell a calculé que lors de sa première année en Formule 1 chez Williams, il avait déjà dû enregistrer une perte financière parce que les coûts dépassaient ses revenus. "Et c'est probablement le cas pour 25 pour cent du peloton", a-t-il ajouté. Les pilotes ont déjà demandé par le passé des éclaircissements sur l'utilisation des pénalités. "L'argent doit aller à la promotion des jeunes pilotes, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse à notre question", a souligné le Britannique, qui est l'un des directeurs de l'association des pilotes de GP (GPDA).

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5