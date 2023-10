Multa da 1 milione di euro: shock per le stelle della Formula 1

Per la prima volta in dodici anni, la somma per la massima ammenda possibile in Formula 1 è stata aumentata: Durante la riunione del Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA, tenutasi giovedì a Ginevra, è stato deciso che in futuro i piloti potranno essere multati fino a un milione di euro. Ciò significa che la precedente somma di 250.000 euro è stata quadruplicata. Questo pesante aumento è stato giustificato dal fatto che la somma precedente non soddisfaceva le esigenze del motorsport.

Le star della Formula 1 hanno reagito in modo chiaro al cambiamento delle regole. Kevin Magnussen, ad esempio, ha dichiarato: "Non so quale infrazione possa essere punita con un milione di euro, ma mi sembra ridicolo". E riferendosi all'orologio rubato dalla Ferrari a Charles Leclerc, il cui valore è stimato in oltre un milione di euro, ha aggiunto con una risata: "Charles può consegnare il suo orologio, ma io sparirei e non mi farei più sentire".

Anche il campione Verstappen, multato di 50.000 euro per aver toccato l'ala posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton in Brasile nel 2021, non ha potuto fare a meno di scherzare: "Se toccare un'ala posteriore costa 50.000 euro, vorrei sapere cosa giustifica una multa di un milione di euro".

E l'ex campione Fernando Alonso ha spiegato: "Non mi sembra appropriato. Il nostro sport è considerato elitario e di difficile accesso. Parliamo di questioni come la sostenibilità e le pari opportunità e cerchiamo di fare la nostra parte per diventare più accessibili a tutti. Alla luce di questi sforzi, mi sembra sbagliato fissare importi così alti per le sanzioni".

Russell ha calcolato che nel suo primo anno di Formula Uno alla Williams aveva già dovuto registrare una perdita finanziaria perché i costi superavano le sue entrate. "E questo vale probabilmente per il 25% dei piloti", ha aggiunto. I piloti hanno già chiesto in passato chiarimenti su come verranno spese le multe. "Il denaro deve essere destinato alla promozione dei giovani talenti, ma finora non abbiamo avuto risposta alla nostra domanda", ha sottolineato il britannico, che è uno dei direttori della GP Drivers' Association (GPDA).

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5