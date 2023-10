Coima de 1 milhão de euros: choque para as estrelas da Fórmula 1

Pela primeira vez em doze anos, o montante da maior multa possível na Fórmula 1 foi aumentado: Numa reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, realizada em Genebra na quinta-feira, foi decidido que os pilotos podem ser multados até um milhão de euros no futuro. Isto significa que o montante anterior de 250.000 euros foi quadruplicado. Este forte aumento foi justificado pelo facto de o montante anterior não corresponder às necessidades do desporto automóvel.

As estrelas da Fórmula 1 reagiram claramente à alteração das regras. Kevin Magnussen, por exemplo, declarou: "Não sei que infração pode ser punida com um milhão de euros, mas parece-me ridículo". E referindo-se ao relógio roubado do astro da Ferrari Charles Leclerc, estimado em mais de um milhão de euros, ele acrescentou com uma risada: "Charles pode entregar seu relógio, mas eu desapareceria e nunca mais seria ouvido".

O campeão Verstappen, que foi multado em 50.000 euros por ter tocado na asa traseira do Mercedes de Lewis Hamilton no Brasil em 2021, também não pôde deixar de brincar: "Se tocar numa asa traseira custa 50.000 euros, gostaria de saber o que justifica uma multa de um milhão de euros".

E o antigo campeão Fernando Alonso explicou: "Isso não me parece adequado. O nosso desporto é considerado elitista e de difícil acesso. Falamos de questões como a sustentabilidade e a igualdade de oportunidades e tentamos fazer a nossa parte para nos tornarmos mais acessíveis a todos. Tendo em conta estes esforços, parece-me errado estabelecer montantes tão elevados para as penalizações".

Russell calculou que, no seu primeiro ano de Fórmula 1 na Williams, já tinha tido de registar uma perda financeira porque os custos excediam os seus rendimentos. "E isso é provavelmente verdade para 25 por cento da equipa", acrescentou. Os pilotos já exigiram esclarecimentos sobre como as multas serão gastas no passado. "O dinheiro tem de ir para a promoção de jovens talentos, mas até agora não obtivemos uma resposta à nossa pergunta", sublinhou o britânico, que é um dos directores da Associação de Pilotos de GP (GPDA).

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5