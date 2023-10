Nico Hülkenberg à propos d'Austin : "Week-end agité".

Les pilotes Haas ont dû attendre longtemps la mise à jour majeure qui doit résoudre les problèmes de l'écurie américaine en trim de course et - comme le directeur de l'équipe Günther Steiner l'a souligné à plusieurs reprises - donner également la direction de développement pour l'année prochaine. Le moment est enfin venu à Austin : Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen peuvent sortir avec les nouvelles pièces pour le match à domicile de leur équipe sur le Circuit of the Americas.

Pour Hülkenberg, une chose est sûre : le 18e tour de championnat du monde de cette année sera un véritable défi, notamment pour cette raison. En effet, tout comme lors du dernier week-end de course au Qatar, le format sprint sera également appliqué au Texas. Cela signifie que les stars du GP doivent disputer les qualifications du GP après seulement une heure d'entraînement.

L'Allemand prévient : "Nous ne saurons ce que vaut la mise à jour que lorsque nous entrerons en piste avec. Ce sera un week-end très chargé, très agité, compte tenu du fait qu'il y aura à nouveau un sprint". Et le pilote de 36 ans de souligner : "Nous sommes très impatients de voir comment cela va se passer avec la mise à jour".

"Il ne nous reste qu'une heure pour tester la mise à jour et aussi pour la régler, ensuite les règles du parc-fermé s'appliquent. Ce sera donc vraiment délicat, mais nous avons attendu longtemps les nouveautés et nous avons maintenant hâte d'essayer notre nouveau jouet", ajoute l'actuel quinzième du championnat du monde.

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5