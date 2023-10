Nico Hülkenberg ad Austin: "Weekend movimentato".

Il team Haas di Nico Hülkenberg gioca in casa ad Austin. Non è l'unico motivo per cui il tedesco si aspetta un fine settimana frenetico. Lo sa: "Abbiamo solo un'ora per testare l'aggiornamento.

I piloti della Haas hanno dovuto attendere a lungo per l'aggiornamento completo che dovrebbe risolvere i problemi della scuderia statunitense in assetto da gara e, come ha ripetutamente sottolineato il boss del team Günther Steiner, stabilire anche la direzione di sviluppo per il prossimo anno. Ad Austin è finalmente arrivato il momento: Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen sono autorizzati a utilizzare le nuove parti per la gara di casa del loro team sul Circuit of the Americas.

Per Hülkenberg è chiaro che il 18° appuntamento del Campionato del Mondo di quest'anno sarà una vera sfida. Infatti, proprio come nell'ultimo weekend di gara in Qatar, in Texas verrà utilizzato il formato sprint. E questo significa che le star del GP dovranno disputare le qualifiche del GP dopo una sola ora di prove.

Il tedesco avverte: "Sapremo quanto vale l'aggiornamento solo quando scenderemo in pista con esso. Sarà un fine settimana molto impegnativo e frenetico, visto che abbiamo un altro sprint in arrivo". E il trentaseienne insiste: "Non vediamo l'ora di vedere come andrà con l'aggiornamento".

"Abbiamo solo un'ora per testare l'aggiornamento e anche per metterlo a punto, dopodiché si applicano le regole del parco chiuso. Sarà quindi molto difficile, ma abbiamo aspettato a lungo le nuove funzioni e ora non vediamo l'ora di provare il nostro nuovo giocattolo", ha aggiunto l'attuale quindicesimo pilota del WRC.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5