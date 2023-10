Nico Hülkenberg sobre Austin: "Fim de semana agitado".

Os pilotos da Haas tiveram de esperar muito tempo pela extensa atualização que, supostamente, resolveria os problemas da equipa norte-americana em termos de equipamento de corrida e - como o chefe de equipa Günther Steiner tem sublinhado repetidamente - também definiria a direção do desenvolvimento para o próximo ano. Em Austin, chegou finalmente o momento: Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen estão autorizados a utilizar as novas peças na corrida caseira da sua equipa no Circuito das Américas.

Para Hülkenberg, é evidente que a 18ª ronda do Campeonato do Mundo deste ano será um verdadeiro desafio. Porque, tal como no último fim de semana de corridas no Qatar, o formato de sprint será utilizado no Texas. E isso significa que as estrelas do GP têm de disputar a qualificação para o GP depois de apenas uma hora de treinos.

O alemão avisa: "Só saberemos o que vale a atualização quando formos para a pista com ela. Vai ser um fim de semana muito ocupado e agitado, dado o facto de termos outro sprint à porta". E o piloto de 36 anos insiste: "Estamos muito entusiasmados para ver como vai ser com a atualização."

"Só temos uma hora para testar a atualização e também para a afinar, depois disso aplicam-se as regras do parc fermé. Por isso, vai ser muito complicado, mas esperámos muito tempo pelas novas funcionalidades e agora estamos ansiosos por experimentar o nosso novo brinquedo", acrescentou o atual décimo quinto classificado do WRC.

