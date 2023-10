Sergio Pérez sobre los rumores de retirada: "Ríete de ello".

El hecho de que Sergio "Checo" Pérez atraviese actualmente una crisis de forma también se refleja en la clasificación del campeonato. Mientras que Lewis Hamilton -su primer rival en la batalla por el segundo puesto- ha sumado un total de 30 puntos en los tres últimos fines de semana de carreras, el veterano de Red Bull Racing ha tenido que conformarse con cinco puntos.

El jefe del equipo, Christian Horner, habló claro tras la carrera de Qatar: "Tenemos que sentarnos con Checo y ver qué está pasando, porque sabemos de lo que es capaz, y de momento no está mostrando su forma habitual. Tenemos que cambiar eso, porque necesitamos que esté en plena forma para conquistar el segundo puesto en el Campeonato del Mundo. Por eso le apoyaremos de la mejor manera posible para que pueda sumar puntos importantes en las próximas carreras".

Sin embargo, los rumores sobre un inminente final de su carrera no cesan. El último rumor apuntaba a que el mexicano anunciaría su retirada a final de temporada en su carrera de casa, en Ciudad de México. Preguntado al respecto, Pérez explicó: "Me río de ello y me centro por completo en mi trabajo".

"Ha sido así toda la temporada, alguien dice algo y de repente se vende como verdad. Pero tengo contrato para el año que viene y no veo ninguna razón para no cumplirlo. Lo haré lo mejor que pueda y no tengo ninguna duda de que puedo recuperar mi mejor forma. Ese es el único objetivo que persigo. No pienso ni por un momento en abandonar, sería la salida fácil y no la voy a tomar", aclara el guadalajareño de 33 años.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5