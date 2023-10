Sergio Pérez sur les rumeurs de retraite : "J'en ris".

Le fait que Sergio "Checo" Pérez traverse actuellement une crise de forme se reflète également dans le tableau du championnat du monde. Alors que Lewis Hamilton - son premier poursuivant dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde - a pu récolter un total de 30 points au cours des trois derniers week-ends de course, le routinier de Red Bull Racing a dû se contenter de cinq points.

Le patron de l'équipe, Christian Horner, a été très clair après la course au Qatar : "Nous devons nous asseoir avec Checo et voir ce qui se passe, car nous savons de quoi il est capable et, pour l'instant, il n'est pas dans sa forme habituelle. Nous devons changer cela, car nous avons besoin de lui en pleine forme pour conquérir la deuxième place du championnat du monde. Nous le soutiendrons donc de notre mieux pour qu'il puisse marquer des points importants lors des prochaines courses".

Malgré tout, les rumeurs d'une fin de carrière prochaine ne s'arrêtent pas là. Dernièrement, il a été dit que le Mexicain annoncerait son départ en Formule 1 à la fin de la saison lors de sa course à domicile à Mexico. Interrogé à ce sujet, Pérez a déclaré : "J'en ris et je me concentre entièrement sur mon travail".

"C'est comme ça depuis le début de la saison, quelqu'un affirme quelque chose et tout à coup, on le vend comme une vérité. Mais j'ai un contrat pour l'année prochaine et je ne vois pas pourquoi je ne l'honorerais pas. Je vais faire de mon mieux et je n'ai aucun doute sur le fait que je peux revenir à mon meilleur niveau. C'est le seul objectif que je poursuis. Je ne pense pas un seul instant à m'arrêter, ce serait la solution de facilité, et ce n'est pas celle que j'emprunte", a clairement déclaré le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara.

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5