Sergio Pérez sulle voci di ritiro: "Ridiamoci su".

Il fatto che Sergio "Checo" Pérez stia attraversando una crisi di forma si riflette anche nella classifica del campionato. Mentre Lewis Hamilton - il suo primo rivale nella lotta per il secondo posto - ha raccolto un totale di 30 punti negli ultimi tre weekend di gara, il veterano della Red Bull Racing si è dovuto accontentare di cinque punti.

Il boss del team Christian Horner ha parlato chiaro dopo la gara del Qatar: "Dobbiamo sederci con Checo e vedere cosa sta succedendo, perché sappiamo di cosa è capace e al momento non sta mostrando la sua solita forma. Dobbiamo cambiare le cose, perché abbiamo bisogno che sia in forma per conquistare il secondo posto nel Campionato del Mondo. Per questo lo sosterremo nel miglior modo possibile, affinché possa raccogliere punti importanti nelle prossime gare".

Tuttavia, le voci su un'imminente fine della sua carriera non si placano. L'ultima voce era che il messicano avrebbe annunciato il suo ritiro a fine stagione nella gara di casa a Città del Messico. Interrogato in merito, Pérez ha spiegato: "Ci rido sopra e mi concentro completamente sul mio lavoro".

"È stato così per tutta la stagione, qualcuno dice qualcosa e improvvisamente viene venduto come verità. Ma ho un contratto per il prossimo anno e non vedo perché non dovrei rispettarlo. Farò del mio meglio e non ho dubbi sulla possibilità di tornare alla mia forma migliore. Questo è l'unico obiettivo che sto perseguendo. Non sto pensando nemmeno per un momento di smettere, sarebbe una via d'uscita facile e non la percorrerò", ha chiarito il 33enne di Guadalajara.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5