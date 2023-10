Sergio Pérez sobre os rumores de reforma: "Riam-se disso".

Nos últimos tempos, Sergio Pérez tem tido dificuldades em adaptar-se ao seu carro da Red Bull Racing. No entanto, está convencido de que voltará à sua antiga forma. E reage com calma aos rumores de reforma.

O facto de Sergio "Checo" Pérez estar atualmente a atravessar uma crise de forma também se reflecte na classificação do campeonato. Enquanto Lewis Hamilton - o seu primeiro rival na luta pelo segundo lugar - conquistou um total de 30 pontos nos últimos três fins-de-semana de corrida, o veterano da Red Bull Racing teve de se contentar com cinco pontos.

O chefe de equipa Christian Horner foi claro após a corrida do Qatar: "Temos de nos sentar com o Checo e ver o que se passa, porque sabemos do que ele é capaz e, neste momento, não está a mostrar a sua forma habitual. Temos de mudar isso, porque precisamos que ele esteja na sua melhor forma para conquistar o segundo lugar no Campeonato do Mundo. É por isso que o vamos apoiar da melhor forma possível para que possa conquistar pontos importantes nas próximas corridas".

No entanto, os rumores sobre um fim iminente para a sua carreira não estão a diminuir. O último rumor era que o mexicano iria anunciar a sua reforma no final da época, na sua corrida caseira na Cidade do México. Questionado sobre o assunto, Pérez explicou: "Estou a rir-me disso e concentro-me totalmente no meu trabalho".

"Tem sido assim durante toda a época, alguém diz algo e de repente é vendido como verdade. Mas eu tenho um contrato para o próximo ano e não vejo razão para não o cumprir. Vou dar o meu melhor e não tenho dúvidas de que posso voltar à minha melhor forma. É esse o único objetivo que tenho. Não estou a pensar em desistir, isso seria a saída mais fácil e não a vou seguir", esclareceu o piloto de Guadalajara, de 33 anos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5