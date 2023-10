Les limites de la piste : Verstappen et Leclerc parlent clairement

Au Qatar, Pierre Gasly et Sergio Pérez ont chacun écopé de trois pénalités de cinq secondes pour avoir dépassé les limites de la piste. Ils n'étaient pas les seuls pilotes à avoir fait du hors-piste et les régulateurs ont eu fort à faire pour noter les différentes infractions. Cela a suscité quelques discussions après la course.

Pour Mohammed Ben Sulayem, une chose est sûre : les caractéristiques du circuit étaient la raison principale de cette avalanche de pénalités. Il met les exploitants de circuits devant leurs responsabilités et a averti : "Cela ne peut pas continuer ainsi". Et le président de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) a immédiatement exigé des améliorations pour 2024, faute de quoi les responsables doivent s'attendre à être rayés du calendrier du championnat du monde.

Les pilotes sont eux aussi catégoriques : les caractéristiques des circuits rendent les limites difficiles à respecter sur certaines pistes. Le champion Max Verstappen a déclaré dans le paddock d'Austin : "Je laisse volontiers ma voiture à n'importe qui, nous verrons ensuite si quelqu'un s'en sort mieux avec les limites du circuit. Sur certains circuits, les limites sont plus faciles à trouver, sur le circuit de Suzuka, par exemple, ce n'est jamais un problème, c'est aussi un circuit de la vieille école".

"Les normes récentes en matière de zones de dégagement y sont certainement pour quelque chose, ce qui est dommage, car sur certains circuits, en qualifications, on se concentre plus sur le fait de rester à l'intérieur des lignes blanches que de trouver la limite. Nous devons faire un meilleur travail et je pense que ce sera à nouveau un sujet de préoccupation ici", a ajouté l'homme aux 49 victoires en GP.

Charles Leclerc, la star de Ferrari, était d'accord avec lui : "Je vois les choses de la même manière. Sur certains circuits, il est beaucoup plus difficile de respecter les limites de la piste que sur d'autres. J'ai toujours préféré définir les bordures rouges et blanches comme limite, car tu peux les sentir en tant que pilote".

"La ligne blanche est très difficile à voir en raison de notre position assise basse, et on ne la sent pas non plus. Mais les lignes blanches sont décisives depuis un certain temps maintenant, et nous devons maintenant trouver un moyen pour qu'elles ne posent plus autant de problèmes à l'avenir", a ajouté le Monégasque.

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5