Limiti della pista: Verstappen e Leclerc parlano in modo chiaro

In Qatar ci sono state molte penalità perché le star del GP non hanno rispettato i limiti della pista. I campioni Max Verstappen e Charles Leclerc si sono chiesti se la colpa fosse dei circuiti o dei piloti.

In Qatar, Pierre Gasly e Sergio Pérez hanno ricevuto tre penalità di 5 secondi ciascuno per aver superato i limiti della pista. Non erano gli unici piloti fuori pista e i commissari hanno avuto il loro bel da fare per annotare ogni infrazione. Questo ha fatto discutere dopo la gara.

Per Mohammed Ben Sulayem è chiaro che le caratteristiche della pista sono state la ragione principale della marea di penalità. Egli prende in causa i gestori della pista e avverte: "Non si può andare avanti così". E il presidente della FIA, l'organo di governo mondiale dello sport automobilistico, ha chiesto miglioramenti per il 2024, altrimenti i responsabili devono aspettarsi di essere cancellati dal calendario del campionato mondiale.

Anche i piloti ne sono certi: le caratteristiche della pista rendono difficile rispettare i limiti su alcuni tracciati. Il campione Max Verstappen ha spiegato nel paddock di Austin: "Sono felice di lasciare la mia macchina a chiunque, poi vedremo se qualcuno riuscirà a gestire meglio i limiti della pista. Su alcune piste è più facile trovare i limiti, sul circuito di Suzuka ad esempio non è mai un problema, anche perché è una pista più vecchia scuola".

"Le recenti norme sulle zone di deflusso hanno sicuramente a che fare con questo, ed è un peccato perché su alcuni circuiti ci si concentra di più sul rimanere all'interno delle linee bianche in qualifica piuttosto che trovare il limite. Dobbiamo fare un lavoro migliore e credo che questo sarà un problema anche qui", ha aggiunto il 49 volte vincitore di un GP.

La stella della Ferrari Charles Leclerc è d'accordo con lui: "La vedo in modo molto simile. Su alcuni circuiti è molto più difficile rispettare i limiti della pista che su altri. Ho sempre preferito definire i cordoli rossi e bianchi come limite, perché li senti come pilota".

"La linea bianca è molto difficile da vedere a causa della nostra posizione di seduta bassa, e non si può percepire. Ma le linee bianche sono state fondamentali per un bel po' di tempo e ora dobbiamo trovare un modo per non avere problemi in futuro", ha aggiunto il monegasco.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5