Limites da pista: Verstappen e Leclerc falam em linguagem clara

No Qatar, houve muitas penalizações porque as estrelas do GP não respeitaram os limites da pista. Os campeões Max Verstappen e Charles Leclerc questionaram se a culpa era das pistas ou dos pilotos.

No Qatar, Pierre Gasly e Sergio Pérez receberam três penalizações de 5 segundos cada um por excederem os limites da pista. Não foram os únicos pilotos fora da pista e os comissários de pista tiveram muito trabalho para registar cada infração. Isto causou alguma discussão após a corrida.

Para Mohammed Ben Sulayem, é claro que as características da pista foram a principal razão para a enxurrada de penalizações. Ele chama a atenção dos operadores da pista e avisa: "Isto não pode continuar assim". E o presidente da FIA, a entidade que rege o desporto automóvel a nível mundial, exigiu melhorias para 2024, caso contrário os responsáveis devem esperar ser retirados do calendário do campeonato mundial.

Os pilotos também têm uma certeza: as características da pista tornam difícil manter-se dentro dos limites em algumas pistas. O campeão Max Verstappen explicou no paddock de Austin: "Estou feliz por deixar o meu carro a qualquer um, depois veremos se alguém consegue lidar melhor com os limites da pista. Nalgumas pistas é mais fácil encontrar os limites, no Circuito de Suzuka, por exemplo, nunca é um problema, é também uma pista mais à antiga".

"As recentes normas para as zonas de saída de pista têm certamente algo a ver com isso, o que é uma pena, porque em alguns circuitos concentramo-nos mais em ficar dentro das linhas brancas na qualificação do que em encontrar o limite. Precisamos de fazer um trabalho melhor e acho que isso vai ser um problema novamente aqui", acrescentou o 49 vezes vencedor de GPs.

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, concordou com ele: "Vejo as coisas de forma muito semelhante. Em algumas pistas é muito mais difícil respeitar os limites da pista do que noutras. Sempre preferi definir as bermas vermelhas e brancas como o limite, porque podemos senti-las como piloto".

"A linha branca é muito difícil de ver devido à nossa posição baixa e não a sentimos. Mas as linhas brancas têm sido cruciais há já algum tempo e agora temos de encontrar uma forma de não haver problemas tão grandes com elas no futuro", acrescentou o monegasco.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5