Alex Albon se defiende: "¡No somos divas!"

Las quejas de los pilotos de GP tras la carrera de Qatar no sentaron bien a todos los antiguos pilotos de Fórmula 1. Pero Alex Albon no quiere dejar pasar sin comentar la reacción de los veteranos de GP.

Las altas temperaturas y la elevada humedad preocuparon a los pilotos de GP en Qatar, Logan Sargeant no pudo terminar la carrera porque se quedó sin potencia, Esteban Ocon vomitó durante la carrera y Lance Stroll habló de casi perder el conocimiento. Incluso el campeón Max Verstappen subrayó que hacía demasiado calor para correr y Lando Norris señaló que era peligroso correr en esas condiciones. Varios pilotos tuvieron que ser atendidos tras la caída de la bandera a cuadros.

La FIA reaccionó y se comprometió a rectificar la situación, pero las quejas de los pilotos también suscitaron las críticas de algunos antiguos pilotos de GP. Por ejemplo, Christian Danner, ex piloto de GP, declaró a ServusTV: "No se trata sólo del six-pack y del entrenamiento en el gimnasio. Lo siento, ¡no me malinterpreten! Pero para mí no ha sido una gran sorpresa que haga tanto calor en Qatar. Los pilotos modernos están bien entrenados, por supuesto, pero quizá se entrenan mal".

Y Gerhard Berger coincidió con él: "Es una cuestión de forma física. Si estás realmente en forma, entonces no te pones enfermo". Verstappen "tampoco se puso enfermo con estas temperaturas", añadió el austriaco. Y Martin Brundle subrayó en las redes sociales: "Carreras como esta de Catar y GPs celebrados bajo fuertes lluvias revelan lo grandes héroes y atletas que son los pilotos de Fórmula 1. No comparto la opinión de que no se les debería someter a este tipo de desafíos".

Pero Alex Albon no está de acuerdo con los expertos. El piloto de Williams, que acudió al centro médico después de la carrera porque estaba deshidratado, dijo: "Ya no tiene nada que ver con la forma física, fue puro agotamiento por el calor. Todo el mundo se hundió en el suelo después de la carrera, así que realmente no tenía nada que ver con la forma física".

"Fue doloroso y corremos muy rápido, las velocidades que alcanzamos en Qatar son enormes. Sólo podemos decir eso, la gente no corre en estas condiciones. Así que espero que nos crean cuando decimos que es malo y sepan que no somos divas", recalcó el londinense de 27 años.

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5