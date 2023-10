Alex Albon se défend : "Nous ne sommes pas des divas" !

Les températures caniculaires et l'humidité ont fait souffrir les pilotes de GP au Qatar, Logan Sargeant n'a pas pu terminer la course parce qu'il était à court d'énergie, Esteban Ocon a vomi pendant la course et Lance Stroll a parlé d'avoir presque perdu connaissance. Même le champion Max Verstappen a souligné qu'il faisait bien trop chaud pour organiser une course, et Lando Norris a insisté sur le fait qu'il était dangereux de rouler dans ces conditions. Plusieurs pilotes ont dû se faire soigner après le passage du drapeau à damier.

La FIA a réagi et a promis de s'améliorer, mais les plaintes des pilotes ont également suscité des critiques de la part de certains anciens pilotes de GP. L'ancien pilote de GP Christian Danner a ainsi déclaré sur ServusTV : "Il ne s'agit pas seulement d'avoir des six-packs et de s'entraîner dans la salle de musculation. Désolé, ne vous méprenez pas ! Mais pour moi, ce n'était pas une grande surprise qu'il fasse si chaud au Qatar. Les pilotes modernes sont bien entraînés, bien sûr, mais peut-être qu'ils s'entraînent mal".

Et Gerhard Berger était d'accord avec lui : "C'est une question de condition physique. Si tu es vraiment en forme, tu ne seras pas malade". Verstappen n'a pas non plus été malade par ces températures", a ajouté l'Autrichien. Et Martin Brundle a souligné dans les médias sociaux : "Des courses comme celle-ci au Qatar et des GP qui se déroulent sous une forte pluie permettent de voir quels grands héros et athlètes sont les pilotes de Formule 1. Je ne partage pas l'avis selon lequel on ne devrait pas leur imposer ce genre de défi".

Mais Alex Albon contredit les experts. Le pilote Williams, qui s'est rendu au centre médical après la course parce qu'il était déshydraté, a déclaré : "Cela n'a plus rien à voir avec la forme physique, c'était un pur épuisement dû à la chaleur. Tout le monde s'est écroulé par terre après la course, donc cela n'avait vraiment rien à voir avec le niveau de forme physique".

"C'était douloureux et nous roulons très vite, les vitesses que nous atteignons au Qatar sont énormes. Nous ne pouvons que le dire, les gens ne roulent pas dans ces conditions. J'espère donc qu'ils nous croient quand nous disons que c'est grave et qu'ils savent que nous ne sommes pas des divas", a souligné le pilote de 27 ans originaire de Londres.

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5