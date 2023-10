Alex Albon si difende: "Non siamo dive!".

Le lamentele dei piloti del GP dopo la gara in Qatar non sono piaciute a tutti gli ex piloti di Formula 1. Ma Alex Albon non vuole lasciare che la reazione dei veterani del GP rimanga senza commenti. Ma Alex Albon non vuole lasciare che la reazione dei veterani del GP rimanga senza commenti.

Le temperature calde e l'elevata umidità hanno messo in difficoltà i piloti del GP del Qatar: Logan Sargeant non è riuscito a terminare la gara per mancanza di potenza, Esteban Ocon ha vomitato durante la corsa e Lance Stroll ha raccontato di aver quasi perso i sensi. Anche il campione Max Verstappen ha sottolineato che faceva troppo caldo per correre e Lando Norris ha sottolineato che era pericoloso correre in quelle condizioni. Diversi piloti hanno dovuto ricorrere alle cure dopo la bandiera a scacchi.

La FIA ha reagito e ha promesso di correggere la situazione, ma le lamentele dei piloti hanno attirato anche le critiche di alcuni ex piloti del GP. L'ex pilota di GP Christian Danner, ad esempio, ha dichiarato a ServusTV: "Non si tratta solo della confezione da sei e dell'allenamento in palestra. Scusate, non fraintendete! Ma per me non è stata una grande sorpresa che in Qatar faccia così caldo. I piloti moderni sono ben allenati, naturalmente, ma forse si stanno allenando male".

E Gerhard Berger è d'accordo con lui: "È una questione di forma fisica. Se sei davvero in forma, non ti ammali". Anche Verstappen "non si è ammalato a queste temperature", ha aggiunto l'austriaco. E Martin Brundle ha sottolineato sui social media: "Gare come questa in Qatar e GP disputati sotto la pioggia battente rivelano quali grandi eroi e atleti siano i piloti di Formula Uno. Non condivido l'opinione che non dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di sfide".

Ma Alex Albon non è d'accordo con gli esperti. Il pilota della Williams, che dopo la gara si è recato al centro medico perché disidratato, ha dichiarato: "Non ha più nulla a che fare con la forma fisica, era pura stanchezza per il caldo. Tutti sono sprofondati a terra dopo la gara, quindi non ha nulla a che fare con il livello di forma fisica".

"È stato doloroso e noi andiamo molto forte, le velocità che raggiungiamo in Qatar sono enormi. Possiamo solo dire che la gente non corre in queste condizioni. Quindi spero che ci credano quando diciamo che è brutto e che sappiano che non siamo delle dive", ha sottolineato il 27enne londinese.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5