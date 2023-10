Alex Albon defende-se: "Não somos divas!"

As queixas dos pilotos de GP após a corrida no Qatar não foram bem aceites por todos os antigos pilotos de Fórmula 1. Mas Alex Albon não quer deixar a reação dos veteranos da GP sem comentários.

As altas temperaturas e a elevada humidade perturbaram os pilotos de GP no Qatar. Logan Sargeant não conseguiu terminar a corrida por falta de potência, Esteban Ocon vomitou durante a corrida e Lance Stroll falou de quase perder os sentidos. Até o campeão Max Verstappen sublinhou que estava demasiado calor para correr e Lando Norris referiu que era perigoso correr naquelas condições. Vários pilotos tiveram de procurar tratamento depois de a bandeira axadrezada cair.

A FIA reagiu e prometeu retificar a situação, mas as queixas dos pilotos também suscitaram críticas de alguns antigos pilotos de GP. O ex-piloto de GP Christian Danner, por exemplo, disse à ServusTV: "Não se trata apenas do pacote de seis e do treino no ginásio. Desculpem, não percebam mal! Mas, para mim, não foi uma grande surpresa o facto de estar tanto calor no Qatar. Os pilotos modernos estão bem treinados, claro, mas talvez estejam a treinar mal".

E Gerhard Berger concordou com ele: "É uma questão de condição física. Se estivermos realmente em forma, não ficamos doentes". Verstappen "também não ficou doente com estas temperaturas", acrescentou o austríaco. E Martin Brundle sublinhou nas redes sociais: "Corridas como esta no Qatar e GPs realizados sob chuva forte revelam os grandes heróis e atletas que os pilotos de Fórmula 1 são. Não partilho da opinião de que não deveriam ser submetidos a este tipo de desafios".

Mas Alex Albon não concorda com os especialistas. O piloto da Williams, que foi ao centro médico depois da corrida por estar desidratado, disse: "Já não tem nada a ver com a forma física, foi pura exaustão devido ao calor. Toda a gente se afundou no chão depois da corrida, por isso não teve nada a ver com o nível físico".

"Foi doloroso e nós corremos muito depressa, as velocidades que atingimos no Qatar são enormes. Só podemos dizer isto, as pessoas não correm nestas condições. Por isso, espero que acreditem em nós quando dizemos que é mau e que saibam que não somos divas", sublinhou o londrino de 27 anos.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5