Fernando Alonso : "C'est un chiffre incroyable".

Avec six podiums lors des huit premières courses, Fernando Alonso a mieux commencé que prévu son nouveau chapitre de carrière avec Aston Martin. Depuis, le rapide Espagnol n'a pu décrocher qu'un seul podium et, dernièrement, il n'a récolté que 13 points au championnat du monde à Singapour, au Japon et au Qatar. "Nous avons eu du mal dernièrement", confirme-t-il avant le début du week-end d'Austin.

Mais dans le même temps, le double champion du monde avertit : "Nous ne devons pas oublier où nous étions auparavant. Nous avons 197 points de plus au compteur cette saison que l'année dernière, c'est un chiffre incroyable".

Néanmoins, l'objectif pour le reste de la saison est clair. Alonso demande : "Nous devons terminer la saison au plus haut. Il reste cinq week-ends de course au cours desquels nous voulons récolter le plus de points possible". La mise à niveau qu'Aston Martin a apportée dans ses bagages pour la manche du championnat du monde au Texas devrait également y contribuer.

L'actuel quatrième du championnat du monde le sait : "Il ne nous reste qu'un entraînement libre pour optimiser notre package". Il se réjouit de ce défi : "J'aime le circuit et la combinaison du premier secteur à haute vitesse et des secteurs 2 et 3 plus lents. La piste fournit de nombreuses possibilités de dépassement et le premier virage est unique. La large entrée de virage offre de nombreuses possibilités pour le choix des lignes. Nous avons le sprint le samedi et la course le dimanche, ce qui nous donne de nombreuses chances d'offrir un bon spectacle aux fans".

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5