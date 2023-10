Fernando Alonso: "È un numero incredibile".

Fernando Alonso sa che la curva di forma dell'Aston Martin non punta verso l'alto. Ma il due volte campione del mondo avverte anche: "Non dobbiamo dimenticare dove eravamo prima.

Con sei podi nelle prime otto gare, Fernando Alonso ha iniziato meglio del previsto il suo nuovo capitolo di carriera con l'Aston Martin. Da allora, il veloce spagnolo ha ottenuto un solo podio, raccogliendo di recente solo 13 punti in campionato a Singapore, in Giappone e in Qatar. "Abbiamo faticato ultimamente", conferma in vista dell'inizio del weekend di Austin.

Allo stesso tempo, però, il due volte campione del mondo avverte: "Ma non dobbiamo dimenticare dove eravamo prima. In questa stagione abbiamo 197 punti in più rispetto all'anno scorso, un numero incredibile".

Tuttavia, l'obiettivo per il resto della stagione è chiaro. Alonso chiede: "Dobbiamo finire la stagione al meglio. Ci sono ancora cinque weekend di gara in cui vogliamo raccogliere il maggior numero di punti possibile". L'aggiornamento che l'Aston Martin ha nel suo bagaglio per il round del campionato del mondo in Texas dovrebbe essere d'aiuto.

L'attuale quarto classificato del WRC sa: "Ci resta solo una sessione di prove libere per ottimizzare il nostro pacchetto". Non vede l'ora di affrontare la sfida: "Mi piace la pista e la combinazione tra il primo settore ad alta velocità e i settori più lenti 2 e 3. La pista offre molte opportunità di sorpasso e la prima curva è unica. L'ampio ingresso in curva offre molte opzioni in termini di scelta della traiettoria. Sabato abbiamo la volata e domenica la gara, quindi abbiamo molte possibilità di offrire ai tifosi un bello spettacolo".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, di cui 4 su 6 sprint).

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5