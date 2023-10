Fernando Alonso: "Este é um número incrível".

Com seis pódios nas primeiras oito corridas, Fernando Alonso teve um início de carreira melhor do que o esperado com a Aston Martin. Desde então, o veloz espanhol só conseguiu um pódio, tendo recentemente somado apenas 13 pontos no campeonato em Singapura, Japão e Qatar. "Temos tido dificuldades ultimamente", confirma ele antes do início do fim de semana em Austin.

No entanto, ao mesmo tempo, o bicampeão mundial também adverte: "Mas não podemos esquecer onde estávamos antes. Temos mais 197 pontos na conta esta época do que no ano passado, o que é um número incrível".

No entanto, o objetivo para o resto da época é claro. Alonso exige: "Temos de terminar a época em alta. Faltam cinco fins-de-semana de corridas em que queremos recolher o máximo de pontos possível". A atualização que a Aston Martin traz na bagagem para a ronda do campeonato do mundo no Texas também deve ajudar.

O atual quarto classificado do WRC sabe: "Só nos resta uma sessão de treinos livres para otimizar o nosso pacote". Ele está ansioso pelo desafio: "Gosto da pista e da combinação do primeiro sector de alta velocidade com os sectores mais lentos 2 e 3. A pista oferece muitas oportunidades de ultrapassagem e a primeira curva é única. A entrada larga na curva oferece muitas opções em termos de escolha de trajetória. Temos o sprint no sábado e a corrida no domingo, por isso temos muitas oportunidades para dar aos fãs um bom espetáculo."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 4 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5