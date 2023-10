McLaren: ¿Más débil en Austin que en Qatar?

Ningún equipo de Fórmula 1 sumó más puntos que McLaren en el último enfrentamiento en la categoría reina. La tradicional escudería de Woking cosechó 47 puntos con Oscar Piastri primero (en el sprint) y segundo (en el GP) y Lando Norris con dos terceros puestos.

El campeón de Fórmula Uno, Max Verstappen, admitió tras su victoria del domingo: "Tuve que mantenerme alerta porque el McLaren mostró una gran velocidad." La estrella de Ferrari, Carlos Sainz, también tiene en mente a los pilotos papaya.

El español dijo antes del inicio del fin de semana de Austin: "Si no tenemos más abandonos, deberíamos poder terminar el campeonato por delante de McLaren". Pero al mismo tiempo advertía: "Eso no significa que no puedan ganarnos. Creo que en su mayoría estarán por delante de nosotros en las carreras que quedan esta temporada."

En Austin, sin embargo, Piastri no espera un partido tan fácil como en el circuito del desierto. El debutante en la Fórmula Uno explicó: "Veremos lo competitivos que seremos, pero no creo que vaya tan bien como en los últimos fines de semana de carreras. Qatar era una pista muy suave, aquí los baches serán sin duda un reto para nosotros".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incluidos 4 de 6 sprints).

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5