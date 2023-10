McLaren a été très malmené : Plus faible à Austin qu'au Qatar ?



Par Vanessa Georgoulas - Traduction automatique de Allemand

Au Qatar, l'équipe McLaren a pu se réjouir de la victoire au sprint d'Oscar Piastri et des deuxième et troisième places du GP. Mais sur le Circuit des Amériques, l'Australien s'attend à un plus grand défi.

